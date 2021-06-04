Директор Lada Xray: рестайлинга и 8-клапанного мотора не будет

Стало известно, планирует ли АвтоВАЗ проводить рестайлинг Lada Xray и обновлять его моторную гамму. Об этом рассказал директор проекта "Семейство автомобилей Lada Xray" Олег Груненков.

"Что до рестайлинга, то проводить его не планируем, а сосредоточимся на выпуске спецверсий - эксперимент с версиями Instinct и Black оказался успешен", - цитирует Груненкова журнал "ЗР".

Обновления моторной гаммы за счёт включения в неё проверенного восьмиклапанного двигателя, благодаря чему удалось бы снизить цену на модель, тоже не планируется. По словам Олега Евгеньевича, внедрение мотора не окупится: объём работ очень большой - адаптация, калибровка и испытания, и он не окупится при существующем спросе на Lada Xray.

Lada Xray предлагается по цене от 706 900 рублей. Хэтчбек доступен к покупке со 106-сильным двигателем, в пару которому можно выбрать либо 5-ступенчатую МКП, либо "робот" (АМТ). Для Xray Cross (от 817 900 рублей) предложены также моторы на 113 и 122 л.с., агрегатируемые вариатором и "механикой" соответственно. Версия с автоматизированной механической трансмиссией у Xray Cross нет.

С января по апрель 2021 года в России было продано 8548 экземпляров Lada Xray и Xray Cross. Таким образом, семейство модели занимает 17 позицию в топ-25 самых продаваемых автомобилей.