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04.06.2021 17:26
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил стабилизацию цен на сотовую связь в России

Текст: Иван Черноусов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Телеком-эксперт Алексей Бойко полагает, что цены на сотовую связь в России сдерживаются силами регуляторов и, частично, конкуренцией. "При этом регуляторы стараются следить за тем, чтобы операторы не наращивали доходную часть даже пропорционально росту расходной", - рассказал эксперт в беседе с "РГ".

Фото: iStock
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Специалист полагает, что операторы сталкиваются с сокращением отдельных сегментов выручки. "Прежде всего, это резкое сокращение доходов от международного роуминга в связи с пандемией. Также я выделю рост операторских расходов, связанных с регуляторными инициативами. Рост расходов на фоне падения выручки операторам предлагается компенсировать только за счет роста объемов оказания услуг и предложения рынку новых услуг", - говорит эксперт.

В то же время операторам в значительной степени удается справиться с решением этих задач, полагает Бойко. "До конца лета я считаю маловероятным какие-либо повышения тарифов российскими телеком-операторами. Возможно, им позволят немного поднять расценки в конце года, либо с января 2022 года", - прогнозирует специалист.

Ранее "РГ" сообщила о том, цены на сотовую связь в России не изменились за последние полгода. Об этом заявили 91% респондентов.

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