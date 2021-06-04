Эксперт объяснил стабилизацию цен на сотовую связь в России

Телеком-эксперт Алексей Бойко полагает, что цены на сотовую связь в России сдерживаются силами регуляторов и, частично, конкуренцией. "При этом регуляторы стараются следить за тем, чтобы операторы не наращивали доходную часть даже пропорционально росту расходной", - рассказал эксперт в беседе с "РГ".

Специалист полагает, что операторы сталкиваются с сокращением отдельных сегментов выручки. "Прежде всего, это резкое сокращение доходов от международного роуминга в связи с пандемией. Также я выделю рост операторских расходов, связанных с регуляторными инициативами. Рост расходов на фоне падения выручки операторам предлагается компенсировать только за счет роста объемов оказания услуг и предложения рынку новых услуг", - говорит эксперт.

В то же время операторам в значительной степени удается справиться с решением этих задач, полагает Бойко. "До конца лета я считаю маловероятным какие-либо повышения тарифов российскими телеком-операторами. Возможно, им позволят немного поднять расценки в конце года, либо с января 2022 года", - прогнозирует специалист.

Ранее "РГ" сообщила о том, цены на сотовую связь в России не изменились за последние полгода. Об этом заявили 91% респондентов.