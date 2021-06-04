Цены на сотовую связь в России не изменились за полгода

Цены на сотовую связь в России не изменились за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные агентства Telecom Daily, основанные на опросе абонентов (исследование есть у "РГ").

Так, 79% россиян заявили, что не почувствовали изменений в тарифах на сотовую связь. Еще 12% сообщили, что снизили затраты на оплату тарифа. Всего лишь 3% заявили о том, что стали платить больше на 10-15%, а 1% что тарифы выросли на 15%.

Для сравнения, в период с июля по декабрь 2020 года россияне отвечали следующим образом - о том, что цены не изменились, заявили 15% респондентов, повысились на 5-9% - 36% участников опроса, увеличили затраты на сотовую связь на 10 - 15% 26% респондентов. О повышении цены на сотовую связь более 15% заявляли 17% участников опроса, а 6% россиян отмечали, что цена на тарифы снизилась.

"Компании прошли период с выпадающими доходами. Сейчас они смогли обеспечить дополнительный рост за счет новых услуг, таких как видеонаблюдения, облачное хранение данных, нарастить корпоративных клиентов. Единственное, что не удается удержать на этом же уровне - это международный роуминг", - объясняет генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.