Эксперты рассказали, что делать с долларом после изменения структуры ФНБ

Россиянам, у которых есть сбережения в долларах, не стоит их продавать, рассказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников.

По его словам, в условиях повышенного спроса на квартиры и машины цены будут расти, а рубль не будет крепким.

Тем, кто зарабатывает и тратит в рублях, необходимо держать в валюте и валютных активах не менее 30-40% денег, рекомендовал инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Решение Минфина дедолларизировать ФНБ не должны изменить эту пропорцию, добавил он.

Исключение доллара из ФНБ не угрожает наличным долларам и валютным вкладам россиян, отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат", - подытожил эксперт.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений в структуре фонда останутся евро (40%), китайские юани (30%), золото (20%), фунты стерлингов и японские йены (по 5%).