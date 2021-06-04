Эндокринолог объяснила, почему надо опасаться помидоров

Врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова объяснила, в каком случае стоит исключить из рациона томаты и цитрусовые. "У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона", - отметила врач, уточнив, что это касается не всех людей и связано именно с индивидуальной реакцией организма.

А вот мнение, что томаты богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к опасным заболеваниям желудка, диетолог считает ошибочным. По ее словам, концентрация желудочного сока регулируется организмом в зависимости от поступающей пищи, и никакой продукт ни в состоянии вызывать язву или гастрит. Это же относится и к цитрусовым.

Ранее диетолог из Испании Айтор Санчес объяснил, почему не стоит пить воду с лимоном натощак. Считается, что употребление напитка натощак выводит токсины из организма. Однако на самом деле такая вода может лишь спровоцировать эрозию эмали зубов. Он уточнил, что процессы детоксикации организма зависят от функционирования органов, а не от диеты.