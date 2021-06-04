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04.06.2021 16:58
Рубрика: В мире

ЕС запретил полеты авиакомпаний Беларуси в воздушном пространстве сообщества

Текст: Максим Макарычев
Послы Евросоюза в пятницу одобрили план запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза или приземляться в аэропортах блока из 27 государств-членов. Это решение вступит в силу в полночь на субботу, 5 июня.

ЕС также рекомендовал авиакомпаниям из стран сообщества избегать полетов над Беларусью, сообщает Reuters. Однако эта рекомендация не является юридически обязательным запретом. По данным европейского агентства по управлению воздушным движением Eurocontrol, это решение затрагивает около 400 гражданских рейсов, которые обычно летают над Беларусью каждый день, из которых около ста выполняются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

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Отметим, что 3 июня правительство Беларуси распорядилось о сокращении штата посольства США в Минске с 13 июня. Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что сокращает неустановленное количество как "дипломатического, так и административно-технического" персонала в посольстве. Беларусь также ограничит визовые процедуры и отменит разрешение, выданное агентству USAID на работу в стране. Эти шаги были предприняты после того, как администрация Байдена возобновила масштабные санкции против девяти государственных предприятий в Беларуси, начиная с четверга.

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