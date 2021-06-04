Хуснуллин: Обновленная льготная ипотека поддержит семьи с первым ребенком

В правительстве считают, что изменение программы льготной поможет улучшить жилищные условия 100-120 тысячам российских семей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что в прошлом году 80 тысяч семей, где родился второй ребенок, воспользовались программой льготной ипотеки. Теперь такой ипотекой смогут воспользоваться родители одного ребенка, если он появился после 1 января 2018 года.

"Сейчас мы при рождении первого ребенка даем возможность под 6% получить кредит", - сказал он.

Как отметил вице-премьер, программа будет носить социальный характер, но одновременно поможет увеличить вложения в строительную отрасль. В целом, вместе с другой программой льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых, ожидается выдача 200-250 тысяч кредитов на сумму 700-800 миллиардов рублей.

"Но самое главное, мы поддержим семьи тех, у кого родился один ребенок", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год, а также расширить ее.