Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Евгения Думанская 
18:56 04.06.2021

Хуснуллин: Обновленная льготная ипотека поддержит семьи с первым ребенком

Фото: Андрей Попов / РИА Новости Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Фото: Андрей Попов / РИА Новости

В правительстве считают, что изменение программы льготной поможет улучшить жилищные условия 100-120 тысячам российских семей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах ПМЭФ.

Фото: Татьяна Андреева
Льготная ипотека подтолкнула цены на жилье на 5%

Он напомнил, что в прошлом году 80 тысяч семей, где родился второй ребенок, воспользовались программой льготной ипотеки. Теперь такой ипотекой смогут воспользоваться родители одного ребенка, если он появился после 1 января 2018 года.

"Сейчас мы при рождении первого ребенка даем возможность под 6% получить кредит", - сказал он.

Как отметил вице-премьер, программа будет носить социальный характер, но одновременно поможет увеличить вложения в строительную отрасль. В целом, вместе с другой программой льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых, ожидается выдача 200-250 тысяч кредитов на сумму 700-800 миллиардов рублей.

"Но самое главное, мы поддержим семьи тех, у кого родился один ребенок", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

Владимир Путин ранее предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год, а также расширить ее.

Сейчас читают

Ипотека
16:34

Глава ВТБ Андрей Костин оценил новые условия льготной ипотеки

Глава ВТБ Андрей Костин оценил новые условия льготной ипотеки

Новые условия льготной ипотеки повлияют на средний уровень ставок, но не будут критичными, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Более существенным фактором роста стоимости ипотеки он называет повышение ключевой ставки ЦБ

Недвижимость
12:01

Обманутых дольщиков не останется к 2023 году

Обманутых дольщиков не останется к 2023 году

Для решения проблемы с обманутыми дольщиками создан специальный институт. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Также она рассказала, откуда появились обманутые дольщики и когда вопрос с ними будет полностью решен

Ипотека
02.06.2021

Аналитики ожидают всплеска цен перед сворачиванием льготной ипотеки

Аналитики ожидают всплеска цен перед сворачиванием льготной ипотеки

Близкое завершение программы льготной ипотеки под 6,5% приведет к резкому росту цен на жилье в июне с последующей их стагнацией или даже снижением на 5-7%. Такой прогноз дает АКРА в своем исследовании