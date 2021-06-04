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04.06.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Илон Маск обвалил биткоин твитом с шуткой

Текст: Евгения Думанская
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

После твита знаменитого американского инженера-предпринимателя Илона Маска о биткоине с шуткой о расставании, стоимость этой криптовалюты рухнула более чем на тысячу долларов. На крупнейшей бирже Binance биткоин утром 4 июня упал на 5,5% до 36,58 тысячи долларов за единицу.

Почему производство биткоина обходится все дороже

Перед этим Илон Маск опубликовал твит, где упомянул биткоин. В посте был смайлик с разбитым сердцем, и измененная цитата из композиции "In the End" группы Linkin Park, которая переводится как: "то есть, в конце концов это было не важно?".

Спустя некоторое время биткоин вернулся к уровню примерно 38 тысяч долларов за единицу, но потом снова стал снижаться.

Как отмечает РИА Новости, твиты Маска и ранее влияли на котировки криптовалют. Так, когда он стал говорить о Dogecoin, она начала расти на торгах.

В конце мая была зафиксирована серьезная просадка биткоина, которой воспользовались "киты" рынка - за одни сутки они провели крупнейшие сделки с начала года.

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