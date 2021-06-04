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04.06.2021 16:45
Рубрика: Digital

Microsoft может переименовать Windows

Текст: Иван Черноусов
Фото: JUNG YEON-JE / AFP Фото: JUNG YEON-JE / AFP
Фото: JUNG YEON-JE / AFP

Авторитетный инсайдер Эван Бласс полагает, что Microsoft может поменять название операционной системы Windows. Об этом со ссылкой на аналитика пишет издание The Verge.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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В приглашении, которое корпорация разослала журналистам, действительно присутствуют намеки на цифру 11. Если посмотреть на тень, которую отображает окошко, то как раз угадываются черты двух римских цифр I. Впрочем, об "абсолютно новой операционной системе" говорили и в самой Microsoft - например, при упоминании новой версии Windows не говорилось о том, что это Windows 10.

Напомним, Microsoft перестала переименовывать Windows почти 7 лет назад. Именно тогда вышла "десятка" и с тех пор компания регулярно обновляет ОС, выпуская крупные апдейты два раза в год. Вполне возможно, что совсем скоро все поменяется - осталось дождаться 24 июня.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Microsoft

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