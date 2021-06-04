Microsoft может переименовать Windows

Авторитетный инсайдер Эван Бласс полагает, что Microsoft может поменять название операционной системы Windows. Об этом со ссылкой на аналитика пишет издание The Verge.

В приглашении, которое корпорация разослала журналистам, действительно присутствуют намеки на цифру 11. Если посмотреть на тень, которую отображает окошко, то как раз угадываются черты двух римских цифр I. Впрочем, об "абсолютно новой операционной системе" говорили и в самой Microsoft - например, при упоминании новой версии Windows не говорилось о том, что это Windows 10.

Напомним, Microsoft перестала переименовывать Windows почти 7 лет назад. Именно тогда вышла "десятка" и с тех пор компания регулярно обновляет ОС, выпуская крупные апдейты два раза в год. Вполне возможно, что совсем скоро все поменяется - осталось дождаться 24 июня.