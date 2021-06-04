Минэнерго Беларуси ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза

Стресс-тесты АЭС, цель которых - повышение надежности атомных станций в Европе, "не должны быть предметом политических манипуляций", убеждены в белорусском министерстве энергетики и Госатомнадзоре РБ, прокомментировали в пятницу, 4 июня, заявление Европейской комиссии в связи с выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

В Минске напоминают европейским коллегам, что "проведение стресс-тестов и реализация по их итогам дополнительных мер по обеспечению безопасности АЭС - абсолютно добровольный процесс. В его основе - стремление каждого государства, которое участвует в этой важной и масштабной работе, внести свой вклад в укрепление ядерной и радиационной безопасности". А Беларусь, пережившая трагедию Чернобыля, заинтересована в этом, как никто другой, отмечают белорусские эксперты.

К сожалению, констатируют они, вместо того, чтобы поддерживать взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс РБ в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности. "Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства", - заявили в Минэнерго.

Как неоднократно информировал "СОЮЗ", атомщики Беларуси на регулярной основе сотрудничают с экспертами Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Что же касается ключевых мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов в Островце, констатируют в министерстве РБ, то они выполнены.

Кстати, уровень их реализации положительно оценен экспертами ENSREG, которые посетили площадку станции в феврале текущего года. Сейчас белорусские специалисты работают "над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года", - проинформировали в Минэнерго, добавив, что на площадке БелАЭС готовятся к приему в сентябре очередной миссии ENSREG.

"Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует план поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована ", - уточнили в Минске.

Госатомнадзор, в свою очередь, подчеркнул, что процесс лицензирования эксплуатации первого энергоблока АЭС был выполнен в соответствии с требованиями законодательства РБ, которые базируются на стандартах безопасности МАГАТЭ. "При этом эксплуатирующая организация продемонстрировала, а регулирующий орган проверил выполнение в полном объеме установленных требований", - подчеркнули в ведомстве.

В рамках первой фазы партнерского обзора в отношении национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС эксперты ENSREG идентифицировали и проанализировали семь задач, выполнение которых является приоритетным до начала промышленной эксплуатации станции. "В предварительном отчете ENSREG сделан вывод, что белорусская сторона надлежащим образом учла и выполнила рекомендации 2018 года, связанные с приоритетными задачами", - напомнили в ведомстве.

Госатомнадзор также подтверждает готовность продолжить и завершить вторую фазу партнерского обзора ENSREG в отношении национального плана, в ходе которой будут рассмотрены все оставшиеся вопросы, связанные с выполнением рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов.

Кстати, резюмировали в ведомстве, мероприятия в рамках второй фазы партнерского обзора уже начались. Во второй половине мая состоялись экспертные консультации в формате видео-конференц-связи представителей белорусской стороны с экспертами ENSREG. В дальнейшем ожидается визит экспертов ENSREG, подготовка, одобрение и публикация в открытом доступе окончательного отчета о партнерском обзоре.