Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий

Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Это журналистам подтвердили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что если пособие на ребенка от 3 до 7 лет уже назначено, но семья не соответствует новым критериям нуждаемости, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения.

Напомним, что с 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет включительно из малообеспеченных семей стали выплачивать по новым правилам.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Но теперь существует и имущественный ценз. Так, семьи могут владеть:

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв.м;

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м;

- одной дачей;

- одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная;

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях;

- одним нежилым помещением.

При этом хозяйственные постройки вроде теплиц или сараев не учитываются в общем имуществе. У семьи может также быть автомобиль или даже два, если семья многодетная. Можно иметь в собственности даже катер. А вот если в собственности есть дорогие и мощные машины, то в выплате, скорее всего, откажут.

При расчете доходов действует "правило нулевого дохода". Проще говоря, если человек нигде не работает и не получает доходов, он должен это обосновать. Все исключительные случаи, как, например, невозможность трудоустройства по объективным причинам, учитываются.

Более подробную информацию о выплатах можно узнать на сайте Минтруда.

Ранее доцент кафедры гражданского-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов напомнил, что по новым правилам при оценке нуждаемости учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Одна семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Но некоторые семьи, по его мнению, все-таки могут лишиться выплат.