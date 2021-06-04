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04.06.2021 11:43
Рубрика: Экономика

Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий

Текст: Ольга Игнатова
Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Это журналистам подтвердили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что если пособие на ребенка от 3 до 7 лет уже назначено, но семья не соответствует новым критериям нуждаемости, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет

Напомним, что с 1 апреля пособия на детей от 3 до 7 лет включительно из малообеспеченных семей стали выплачивать по новым правилам.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Но теперь существует и имущественный ценз. Так, семьи могут владеть:

  • - одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв.м;
  • - одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м;
  • - одной дачей;
  • - одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная;
  • - земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях;
  • - одним нежилым помещением.

При этом хозяйственные постройки вроде теплиц или сараев не учитываются в общем имуществе. У семьи может также быть автомобиль или даже два, если семья многодетная. Можно иметь в собственности даже катер. А вот если в собственности есть дорогие и мощные машины, то в выплате, скорее всего, откажут.

При расчете доходов действует "правило нулевого дохода". Проще говоря, если человек нигде не работает и не получает доходов, он должен это обосновать. Все исключительные случаи, как, например, невозможность трудоустройства по объективным причинам, учитываются.

Более подробную информацию о выплатах можно узнать на сайте Минтруда.

Ранее доцент кафедры гражданского-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов напомнил, что по новым правилам при оценке нуждаемости учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Одна семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор. Но некоторые семьи, по его мнению, все-таки могут лишиться выплат.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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