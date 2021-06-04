Нефть марки Brent впервые за два года торгуется выше $72 за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе поднималась 4 июня на лондонской бирже ICE до 72,15 доллара за баррель, показав рост на 1,18% к предыдущему закрытию.

К 16:35 рост замедлился и стоимость нефти оказалась на уровне 72,12 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Цена на Brent не переходила отметку в 72 доллара с мая 2019 года.

Нефть марки WTI побила свой рекорд по стоимости почти за три года - впервые с октября 2018 года она торгуется выше 69 долларов за баррель. Сейчас цена составляет 69,39 доллара, что на 1,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кстати, согласно прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина, уже в этом десятилетии может быть пройден пик мирового потребления нефти.