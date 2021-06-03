Кудрин дал прогноз по прохождению пика мирового потребления нефти

Пик мирового потребления нефти будет пройден уже в этом десятилетии, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал во время ПМЭФ.

Кудрин отметил, что пик потребления угля уже пройден, и близится час, когда тоже самое произойдет и с нефтью - по его прогнозу, это случится уже в этом десятилетии. Однако даже если России придется сокращать доходы от нефти не через десять лет, а через 20, это все равно будет серьезным вызовом.

Чтобы справиться с ним, нужно уже сейчас закладывать инвестиции и решать эту задачу, передает заявление главы Счетной палаты ТАСС.

"В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций", - сказал Кудрин, добавив, что, возможно, в этом направлении стоило развернуться даже несколько раньше.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что цены на нефть могут подскочить до 200 долларов за баррель, если прекратить инвестиции в традиционные источники энергии.