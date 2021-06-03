Новак: Цены на нефть вырастут выше 200 долларов, если не инвестировать в добычу

Если сейчас прекратить инвестиции в традиционные источники энергии, то цены на нефть могут подскочить до 200 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках дискуссии "Будущее энергетики. Энергопереход" на ПМЭФ, комментируя свежие рекомендации Международного энергетического агентства (МЭА).
В МЭА порекомендовали прекратить финансирование новых инвестиционных проектов в нефтяной, газовой и угольной промышленности.
По мнению Новака, нужно более аккуратно подходить к прогнозам. Мировая потребность в энергии вырастет на 30%, а в электроэнергии в два раза. Такие объемы нужно будет как-то выработать, и весьма сомнительно, что с этим можно будет справиться без традиционных источников энергии. Безусловно, доля солнца, ветра, водорода в генерации будет расти, но не надо отказываться уже сегодня от существующих источников энергии.
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