Песков не увязал завершение первой нитки "СП-2" с отказом США от санкций

Завершение прокладки первой нитки проекта "Северный поток - 2" не связано с отказом США от санкций, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

"Нет, это не результат отказа", - заметил Песков. При этом отвечать на вопрос о возможных проблемах на этапе сертификации и страхования он не стал. "Может быть все что угодно, сейчас же нет ничего, об этом эвентуально говорить вряд ли проходится", - пояснил пресс-секретарь президента.

Напомним, сегодня на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки трубопровода, вторая будет готова через полтора - два месяца.