Продажи автомобилей в России выросли в 2,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза в годовом сравнении. Об этом говорит статистика Ассоциации европейского бизнеса.

"В мае рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на весьма высоком уровне по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Особенно это касается лидеров продаж. В этом месяце продано 147 378 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что составляет прирост на 133,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 6,7% по сравнению с маем 2019 года", - констатировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По мнению функционера, позитивная динамика сохранится и в июне. И это является последствием локдауна, который был введен в 2020 году в связи с распространением коронавируса. А вот июльские цифры и дальнейшее развитие ситуации во многом зависят от другого фактора.

"В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом", - заключил Томас Штэрцель.

Отметим, что по итогам мая Lada показала рост продаж на 146%, Kia - на 135%, Hyundai - на 151%, Renault - на 121%, а Skoda - на 230%. Именно в таком порядке эти бренды и расположились в топ-5 самых успешных по итогам последнего весеннего месяца. В топ-10 также вошли Volkswagen, Toyota, ГАЗ, Nissan и Haval.