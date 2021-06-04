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04.06.2021 05:18
Рубрика: Власть

Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После отзыва Данией разрешения на прокладку Baltic Pipe, Польше будет не до российского газопровода. Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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По его словам, Дания отозвала разрешение на строительство "излюбленного" польского проекта, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве не до "Северного потока-2", надо спасать Baltic Pipe. "Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь", - подчеркнул российский сенатор.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигала его в качестве альтернативы "Северному потоку-2". Накануне апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство. Причиной стала недостаточная проработка агентством по охране окружающей среды вопроса о защите дикой природы при прокладке Baltic Pipe.

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