Путин и Фернандес запустили производство "Спутника V" в Аргентине

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин вместе с зарубежными коллегами по видеосвязи дал старт производству российской вакцины "Спутника V" на территории возглавляемых ими стран.

Как уже писала "РГ", сначала российский лидер запустил производство вакцины в Сербии совместно с ее президентом Александром Вучичем.

Затем - с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

"Я счастлив, потому что сегодня мы начинаем конкретную работу по запуску производства вакцины​​​, - заявил лидер латиноамериканской страны. - В воскресенье самолет вылетит из Москвы и привезет первое активное вещество, чтобы немедленно началось производство в Аргентине".

В стране рассчитывают к концу текущего года произвести 100 млн доз препарата, сообщил а свою очередь глава компании Laboratorios Richmond в Аргентине Марсело Рубен Фигейрас.

Соглашения о производстве "Спутника V" заключены на территории более десятка стран, заявил ранее в ходе той же встречи Владимир Путин.