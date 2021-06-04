Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве

Столичные полицейские при помощи оперативников ФСБ в кратчайшие сроки разоблачили и задержали мошенников, обманувших на крупную сумму 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Ранее сообщалось, что 29 мая этого года на домашний телефон пенсионера поступил звонок. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилого человека снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и сбросить их с балкона. Аферист внушил ветерану, что тот таким способом якобы помогает полиции задержать с поличным мошенников.

"РГ" сообщала, что обманутый ветеран 9 мая этого года присутствовал на параде на Красной площади и сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на трибуне.

Двое злоумышленников по подозрению в совершении этого циничного преступления были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Уже удалось выяснить, что координация действий преступников осуществлялась из-за рубежа. "Не исключается, что, помимо Василия Пронина, от действий этих же аферистов пострадали и другие граждане. Эта информация в настоящее время проверяется", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

В отношении задержанных следственным отделом ОМВД России по столичному району Текстильщики возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".