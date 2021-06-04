В центре Москвы 11-14 июня будет перекрыто движение транспорта

На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром". На время ремонта будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Ремонтные работы пройдут с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня. В общей сложности будет произведена замена 49 тыс. квадратных метров дорожного покрытия.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта, - рассказал Бирюков. - На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Работы будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме".

Заместитель мэра напомнил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году - также по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.