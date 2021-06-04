В Москве в 2,5 раза выросло число впервые выданных водительских прав

В столице с начала года в 2,5 раза выросло количество впервые выданных водительских удостоверений. Также за пять месяцев отмечено увеличение почти на 50 процентов регистрационных действий. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Очевидно, что первое связано с ограничениями в связи с пандемией в прошлом году. Второе - с ситуацией с самоизоляцией и с реализацией отложенного спроса, который в прошлом году создал дефицит автомобилей на рынке, который стремительно восполняется сейчас.

Так, общее количество регистрационных действий с транспортными средствами (постановка, снятие с регистрационного учета, внесение каких-либо изменений) увеличилось на 44,9% и составило более 451 тысячи.

Количество выданных водительских удостоверений увеличилось на 16,7% и составило свыше 205 тысяч, при этом увеличилось количество выданных впервые водительских удостоверений на 156% (около 34 тысяч).

Отложенный спрос можно отнести и водительским удостоверениям. Автошколы в прошлом году до середины лета практически не работали. Поэтому кандидаты в водители хлынули потоком в ГИБДД сдавать экзамены, как только предоставилась такая возможность.

Госавтоинспекция Москвы напоминает, что самым преимущественным способом обращения в подразделение Госавтоинспекции для получения государственной услуги является подача заявления в электронном виде. Чтобы не создавать излишний ажиотаж и очереди из-за отложенного спроса, записаться на прием можно, не приходя в подразделение, при этом самому выбрать наиболее удобные дату, время и место получения госуслуги, а также оплатить госпошлину со скидкой в 30% (скидка возможна только в случае уплаты соответствующей государственной пошлины через единый портал государственных услуг).

Также сейчас на территории города Москвы открыто шесть отделений ГИБДД, которые располагаются в филиалах МФЦ окружного значения (ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО), по адресам: Пресненская наб., д.2; Новоясеневский проспект, д. 1; ул. Кировоградская, д.13А; Щелковское ш., д. 75; Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3; Ленинградское ш., д. 16А, стр. 8.