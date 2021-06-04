Бастрыкин заступился за полицейского, случайно застрелившего задержанного

По ее словам, в связи с инцидентом, произошедшим вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области, председатель СКР потребовал "немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу". В результате того инцидента, напомнили в СК, погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов. Сотрудник полиции случайно нажал на курок табельного пистолета, когда пытался скрутить правонарушителя.

Отмечается, что в отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, принявших решения по этому делу и ходатайствовавших об аресте полицейского, назначены служебные проверки.

Само же дело по поручению Александра Бастрыкина передано для дальнейшего расследования из новосибирского управления в центральный аппарат СКР.

Кроме того, в Главном следственном управлении СК России возбуждено новое уголовное дело в связи с произошедшими в Новосибирской области событиями. Его будут расследовать по статьям 318 "применение насилия в отношении представителя власти" и 319 УК РФ "оскорбление представителя власти".

28 мая 2021 года, по данным следствия, на автотрассе "Сибирь" двое сотрудников ГИБДД начали преследование автомобиля "Тойота" с тонированными стеклами. Прежде водитель указанной машины не выполнил их требование об остановке. Автомобиль был задержан в районе рабочего поселка Мошково. В салоне находились трое мужчин. "Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них. После отказа они стали сопровождать мужчину под руки к полицейской машине. Препятствуя законным действиям сотрудников полиции, мужчина применил физическую силу. Он вырывался, а также нанес им удары", - сообщила Светлана Петренко.

После этого, второй пассажир "Тойоты", по данным СКР, нанес удары полицейским, высказывая попутно в их адрес оскорбления. "В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских задержаны. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК России.