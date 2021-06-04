Прокурор Колпинского района Игорь Ивкин получил госнаграду

Прокурор Колпинского района города Игорь Ивкин получил государственную награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан. Ее вручил лично Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ноябре 2020 года Игорь Ивкин спас шестерых захваченных в заложники детей. Семья из Архангельска снимала в Колпино квартиру, несколько часов детей удерживал отец под угрозой оружия. После решительных действий Ивкина мужчина сдался.

- Указом Президента РФ прокурор Колпинского района города Санкт-Петербурга старший советник юстиции Игорь Ивкин за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, - уточнили в прокуратуре.

Как ранее писала "РГ", мать с детьми намерена вернуться в Архангельск.