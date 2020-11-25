Мать детей-заложников из Колпино хочет вернуться с ними в Архангельск

Мать шестерых детей, которых накануне силой удерживал в квартире в Колпино их отец, намерена вернуться в Архангельск. До момента отъезда дети будут находиться в социальных учреждениях, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на это получено устное согласие женщины.

- В Архангельске у них есть трехкомнатная квартира, но сейчас маме ищут временное жилье, - рассказали представители детского омбудсмена. - Последнюю ночь она провела у подруги, сейчас администрация района ищет ей временное жилье.

Для детей тоже придется подыскивать место временного пребывания. Сейчас двое мальчиков находятся в детской больнице № 5, остальные - в больнице № 22. На территории Колпинского района нет детдомов, поэтому куда точно отправят детей, еще не известно. Скорее всего, самый младший трехлетний малыш отправится в дом малютки, а остальных власти постараются разместить всех вместе в одном учреждении.

Напомним, по факту незаконного лишения свободы шестерых детей в Колпино возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, зачинщик ЧП мог находиться на учете в психоневрологическом диспансере.