Мать детей-заложников из Колпино хочет вернуться с ними в Архангельск

Новости

Эксперт оценил перспективы перехода на "удаленку" 18:10
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 17:53
Рубрика: Происшествия

Мать детей-заложников из Колпино хочет вернуться с ними в Архангельск

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Мать шестерых детей, которых накануне силой удерживал в квартире в Колпино их отец, намерена вернуться в Архангельск. До момента отъезда дети будут находиться в социальных учреждениях, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на это получено устное согласие женщины.

Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает

- В Архангельске у них есть трехкомнатная квартира, но сейчас маме ищут временное жилье, - рассказали представители детского омбудсмена. - Последнюю ночь она провела у подруги, сейчас администрация района ищет ей временное жилье.

Для детей тоже придется подыскивать место временного пребывания. Сейчас двое мальчиков находятся в детской больнице № 5, остальные - в больнице № 22. На территории Колпинского района нет детдомов, поэтому куда точно отправят детей, еще не известно. Скорее всего, самый младший трехлетний малыш отправится в дом малютки, а остальных власти постараются разместить всех вместе в одном учреждении.

Напомним, по факту незаконного лишения свободы шестерых детей в Колпино возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, зачинщик ЧП мог находиться на учете в психоневрологическом диспансере.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"