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04.06.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Поврежденную градом кровлю аэропорта Симферополь восстановят по гарантии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Кровля нового терминала аэропорта Симферополь разгерметизировалась после прошедшего 16 мая сильного града диаметров до 40 миллиметров. Это стало причиной протекания крыши во время последнего сильного дождя. Генподрядчик - компания Acons Pro - оперативно отремонтирует необходимые элементы конструкции в рамках своих гарантийных обязательств. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Работы начнутся в ближайшее время, - заверили в аэропорту. - Они не повлияют на операционную деятельность аэропорта.

Общая площадь кровли нового терминала - более 30 тысяч квадратных метров. "Слоеный пирог" крыши состоит из несущего, паро- и теплоизоляционного слоев и верхнего покрытия из ПВХ-мембраны. Применение мембранного покрытия обеспечивает высокую паропроницаемость, то есть испарение воды из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь открылся 16 апреля 2018 года. С этого дня он принял более 15 миллионов пассажиров.

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