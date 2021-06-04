Поврежденную градом кровлю аэропорта Симферополь восстановят по гарантии

Кровля нового терминала аэропорта Симферополь разгерметизировалась после прошедшего 16 мая сильного града диаметров до 40 миллиметров. Это стало причиной протекания крыши во время последнего сильного дождя. Генподрядчик - компания Acons Pro - оперативно отремонтирует необходимые элементы конструкции в рамках своих гарантийных обязательств. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

- Работы начнутся в ближайшее время, - заверили в аэропорту. - Они не повлияют на операционную деятельность аэропорта.

Общая площадь кровли нового терминала - более 30 тысяч квадратных метров. "Слоеный пирог" крыши состоит из несущего, паро- и теплоизоляционного слоев и верхнего покрытия из ПВХ-мембраны. Применение мембранного покрытия обеспечивает высокую паропроницаемость, то есть испарение воды из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь открылся 16 апреля 2018 года. С этого дня он принял более 15 миллионов пассажиров.