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04.06.2021 09:31
Рубрика: Экономика

В Крыму турпоток в полтора раза превысил показатели 2019 года

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

С января по май 2021 года в Крыму отдохнули более одного миллиона 958 тысяч туристов. Об этом на своей странице в cоцсети "ВКонтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По его словам, этот показатель на 53,3 процента превышает аналогичный показатель 2019 года. Только в мае полуостров посетили около 956 тысяч туристов, что на 60 процентов больше, чем доковидном 2019-м.

Из общего числа отдыхающих 65 процентов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30 процентов - самолетом и пять процентов - поездами.

Как сообщалось, в этом году турпоток в Крым с 29 апреля по 10 мая стал рекордным за весь постсоветский период: на полуострове отдохнули 520 тысяч человек, что на 72 процента превышает показатели 2019 года.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что региональные власти не планируют усиливать антиковидные меры и республика готова принять более 10 миллионов туристов.

В 2020 году в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019-м - около 7,5 миллиона.

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