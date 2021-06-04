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04.06.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

Челябинского замминистра строительства арестовали по делу о взятке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд арестовал первого заместителя челябинского министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Мера пресечения избрана чиновнику до 3 августа, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Фото: УФСБ по Челябинской области
Опубликовано видео задержания замглавы челябинского минстроя

- Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 3 августа.

По версии следствия, чиновник в период с декабря 2020 по март 2021 года получил от руководителя строительной организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

По информации из источника "РГ" в правоохранительных органах региона, речь идет выделении финансирования на ремонт сельской котельной, "откат" от которого подрядчик передал чиновнику в рамках договоренностей об общем покровительстве фирмы.

Преступление выявлено сотрудниками челябинского УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

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