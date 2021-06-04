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04.06.2021 13:52
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге увековечили имя создателя системы арбитражных судов

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
В Екатеринбурге открыли памятную доску создателю системы арбитражных судов в России Вениамину Яковлеву. Она размещена на здании главного учебного корпуса Уральского государственного юридического университета (в прошлом - Свердловского юридического института), где будущий советник президента около 30 лет преподавал и вел научную деятельность.
Фото: Борис Ярков Фото: Борис Ярков
Фото: Борис Ярков

Все регалии Вениамина Яковлева сложно перечислить: доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, председатель Ассоциации юристов России, почетный гражданин Свердловской области, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1987 году он возглавил ВНИИ советского законодательства в Москве, а в 1989-м был назначен министром юстиции СССР. С 1991 по 1992 годы руководил юридической службой аппарата президента СССР. В 1991 году стал председателем Высшего арбитражного суда СССР. В 1992 году - председателем Высшего арбитражного суда РФ. В этом качестве входил в состав рабочей комиссии по доработке проекта Конституции, предложенного президентом России Борисом Ельциным. С 2004 года, когда истек срок судейских полномочий Яковлева, он являлся советником Владимира Путина, отвечал за судебную систему и вопросы права.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Помимо открытия памятной доски, в рамках Европейско-Азиатского правового конгресса впервые состоялись Яковлевские чтения на тему "Служение праву", книжная выставка "Право - это искусство, и ему нужно служить", показ фильма, посвященного жизненному пути известного правоведа и вручение премии имени Яковлева "За заслуги в укреплении единства юридической науки и практики".

- У Вениамина Федоровича было очень много наград, но если бы он сегодня увидел, как увековечили его память, для него это была бы самая главная награда, - считает Эдуард Ренов, заместитель председателя ВАС РФ в отставке. - Он так любил этот юридический институт, все сердце отдавал. В Москву переехал, но душой оставался здесь. В Свердловске-Екатеринбурге всегда очень качественно готовили студентов, серьезно относились к работе. Здесь огромная концентрация юридических талантов на душу населения, и создавалось это поколениями. Благодаря Вениамину Яковлеву произошло возрождение экономического правосудия в России, решения ВАС РФ признавали в Европе, во всем мире был авторитет этого суда. Мы должны гордиться, что работали с этим человеком.

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