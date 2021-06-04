Новости

Рогозин попросит главу НАСА и Байдена "угомонить" сторонников санкций 03:12
Житель Мексики попал в реанимацию с "черной плесенью" после COVID-19 02:42
Следствие назвало три возможные причины взрыва в порту Бейрута 02:41
В США суд отменил решение администрации Трампа о снятии с моржей защиты 01:57
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом 01:37
Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии 01:30
Ущерб Капитолия от штурма 6 января оценили в 1,5 млн долларов 00:34
Антон Слепышев: Против Канады сыграли как-то робко 03.06.2021
В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы 03.06.2021
ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ 03.06.2021
Протасевич признался, что был связным между заговорщиками и штабом Тихановской 03.06.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум 03.06.2021
Telegram-канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку 03.06.2021
В Татарстане открылся фестиваль театров малых городов 03.06.2021
Смольный: Только половина петербуржцев соблюдает масочный режим 03.06.2021
Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области 03.06.2021
Пожар в подмосковном Климовске потушен 03.06.2021
С апреля саперы разминировали в Чечне более 90 га местности 03.06.2021
Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций 03.06.2021
Пушков прокомментировал совместные учения Сербии и НАТО 03.06.2021
Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге 03.06.2021
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 03.06.2021
Украинки и белоруски разделись в честь Протасевича 03.06.2021
Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства 03.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 03:12
Рубрика: Общество

Рогозин попросит главу НАСА и Байдена "угомонить" сторонников санкций

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросит главу НАСА Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. Об этом руководитель российского космического ведомства рассказал РИА Новости.

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
Рогозин рассчитывает перевернуть представление о "Роскосмосе"

Он напомнил, что несколько месяцев назад написал письмо в министерство торговли США и пока ответа не получил. Копию письма Рогозин намерен передать своему коллеге в НАСА. "Попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", - пояснил глава "Роскосмоса".

Он надеется, что удастся объяснить Нельсону отсутствие логики в санкциях. По словам Рогозина, новый глава НАСА - мудрый и опытный человек, который должен понять.

В декабре прошлого года на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который внесены Ракетно-космический центра "Прогресс", где делают ракеты "Союз", и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми. Он заметил, что ЦНИИмаш - это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. "Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.

Общество Космос В мире США Правительство "Роскосмос" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом
Минфин сообщил об исключении доллара из Фонда национального благосостояния
МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2"
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19