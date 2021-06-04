Рогозин попросит главу НАСА и Байдена "угомонить" сторонников санкций

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросит главу НАСА Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. Об этом руководитель российского космического ведомства рассказал РИА Новости.

Он напомнил, что несколько месяцев назад написал письмо в министерство торговли США и пока ответа не получил. Копию письма Рогозин намерен передать своему коллеге в НАСА. "Попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", - пояснил глава "Роскосмоса".

Он надеется, что удастся объяснить Нельсону отсутствие логики в санкциях. По словам Рогозина, новый глава НАСА - мудрый и опытный человек, который должен понять.

В декабре прошлого года на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который внесены Ракетно-космический центра "Прогресс", где делают ракеты "Союз", и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Рогозин назвал американские санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России незаконными и глупыми. Он заметил, что ЦНИИмаш - это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. "Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" - заметил гендиректор.