Снаряды от "Катюш" применили в ходе боев в Йемене

В Йемене в боевых действиях применяются снаряды "Катюш" - знаменитых реактивных систем залпового огня времен Великой Отечественной войны БМ-13.

Just a 132-mm M-13 rocket-propelled grenade, which was used during the Second World War by the BM-13 Katyusha MLRS, is launched by Houthis from a stationary launcher in Saada province. pic.twitter.com/FM7hI2eGe2 — ZOKA (@200_zoka) June 3, 2021

Правда, хуситы используют для этого не машины на шасси советских вездеходов ЗиЛ-157, поставлявшихся в этот регион в 60-е годы, а самодельные пусковые установки, предназначенные для одиночных ударов.

Такие устройства легче, их не трудно маскировать и, соответственно, они лучше отвечают тактике полупартизанской войны, которой придерживаются сторонники движения "Ансар Аллах".

Необходимо также учитывать полное господство в воздухе авиации королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии, их самолеты и беспилотные летательные аппараты часто охотятся даже за отдельно передвигающимися транспортными средствами.

Что касается снарядов, то они имеют диаметр 132 мм, длину 1400 мм, масса составляет 42 кг, при этом вес боевой части - 22 кг. Скорость - до 355 м/с.

Максимальная дальность стрельбы - 8500 метров. Имеются также более совершенные версии, бьющие уже на 11800 метров. Правда, военные эксперты отмечают недостаточную точность таких боеприпасов.

Ранее сообщалось, что хуситы также успешно использовали с земли тяжелые неуправляемые авиационные ракеты С-24 "Буран" производства СССР, предназначавшиеся для МиГ-21, Су-22 и МиГ-29, практических полностью потерянных в ходе гражданской войны.