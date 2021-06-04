Постановление администрации Тамбовской области от 4 июня 2021 года № 387 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 29.04.2021) следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на организацию подготовки и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дпя города Тамбова.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.06.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







