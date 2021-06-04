Уже поздняя стадия: Онколог указал на опасный признак во время еды

Есть мнение, что распознать развитие рака пищевода в некоторых случаях можно во время еды. Речь о дисфагии, когда со временем человек испытывает сложности с проглатыванием еды, а позже - и жидкости.

Следует иметь в виду, что проблемы с прохождением пищи и жидкости указывают, как правило, на поздние стадии онкологии - третью и четвертую.

В этом случае уже не показано хирургическое лечение, а иногда уже даже невозможно выполнить химиотерапию, считает врач-онколог и хирург Иван Карасев. Лечение в этом случае ограничивается установкой стента, либо гастростомы, чтобы облегчить человеку жизнь.

Онколог призвал своевременно обращаться к медикам, а не заниматься самодиагностикой. "Ничто не заменит эндоскопический осмотр, регулярную диспансеризацию и терапию воспалительных заболеваний пищевода и желудка", - уточнил доктор.

Ранее врач предупредил о признаках развития одного из самых опасных видов онкологии - рака поджелудочной железы. Один из симптомов - боль, которая усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и спиртных напитков.