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04.06.2021 13:16
Рубрика: В мире

В Киргизии разбился военный вертолет

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии разбился вертолет, принадлежавший Силам воздушной обороны КР. Эту информацию подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности КР (ГКНБ).

По имеющимся сведениям, на борту воздушного судна находились 15 человек, в числе которых были бойцы спецподразделения и члены экипажа.

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Известно, что военный вертолет направлялся в приграничную зону Чон-Алайского района Ошской области, где в ночь с 3 на 4 июня обострилась пограничная обстановка.

Также сообщается, что при крушении вертолета обошлось без жертв. Есть раненые, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

Информация о том, что на борту мог находился глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он выехал в Чон-Алайский район на автомобиле.

Напомним, таджикская сторона в ночь с 3 на 4 июня пыталась установить контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Киргизстана почти на километр.

В связи с инцидентом МИД Киргизии вынужден был вручить ноту протеста послу Таджикистана в КР.

В настоящее время, по сведениям погранслужбы ГКНБ Киргизской Республики, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области характеризуется как относительно стабильная.

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