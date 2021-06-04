В Сети восхитились индусом, удержавшим на голове мотоцикл

Крепкое здоровье, хорошая физподготовка и идеальный вестибулярный аппарат - все это жизненно необходимо мотоциклисту, герою скоростных автострад. И все это есть в достатке у героя вирусного видео, восхитившего миллионы пользователей по всему миру. Люди при просмотре ролика охают и ахают, одобрительно поднимают вверх большой палец и крутят указательным пальцем у виска, но равнодушных к увиденному нет.

В индийском Митхапуре (штат Гуджарат на западе страны), известном своими прекрасными пляжами, на автостанции идет посадка на рейс. По неписанным правилам местной индустрии автоперевозок пассажиры могут ехать не только в тесноте внутри салона, но и на крыше, где и воздуха больше и откуда открываются прекрасные виды. И проезд там, конечно же, дешевле.

Последний фактор особенно привлекает молодежь с митхапурских пляжей, среди которых оказался и герой нашего видео, владелец легкого мотоцикла. Возвращаться домой он решил не на своих двух колесах, а на автобусе. И посмотрите только, с какой легкостью и изяществом он втаскивает на крышу своего железного коня. Взгромоздил его на голову и спокойно карабкается по лестнице на автобус. Даже руками не поддерживает.

"Как он это делает? - недоумевают пользователи Сети. - Что у него за мышцы шеи и спины? Знает ли он что-нибудь о сколиозе, ревматизме и остеохондрозе? Видимо, нет".