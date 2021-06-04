Видео: потерявший управление фургон чуть не сбил троих мотоциклистов

Сколько людей на дороге, столько и темпераментов, столько и моделей поведения в экстренной ситуации. Там, где один автомобилист обозлится на окружающих, обругает всех последними словами и выпьет успокоительного, там другой и бровью не поведет, лишь покачает головой и спокойно продолжит свой путь.

Иллюстрацией к этому может послужить видео, снятое в городе Тайджун (один мегаполисов Тайваня). Пожилая автомобилистка на серебристой легковушке по непонятной причине решила проскочить перекресток на Дуньхуа-роуд на красный свет и врезалась в ехавший на зеленый свет небольшой фургон. Грузовичок сильно занесло вправо и перевернуло набок. По инерции он проскользил от центра перекрестка до обочины и едва не сбил троих мотоциклистов, терпеливо ждущих, когда им дадут зеленый свет.

И поглядите-ка, как по-разному среагировали они на грозящую опасность. Один молниеносно соскочил с байка и, пятясь, отбежал на несколько шагов. Тем и спасся, надо признать. Стоявшая рядом девушка лишь сдала на метр-полтора назад. А третий байкер лишь проводил несущийся в паре метров от него фургончик равнодушным взглядом и снова обернулся к светофору, где вот-вот должен загореться зеленый. С ним такое, похоже, каждый день происходит.

После проверки на наличие алкоголя в крови всех участников ДТП полиция отпустила. Водитель фургончика и его пассажир получили незначительные травмы и после оказания медпомощи решили не задерживаться в больнице. А мотоциклисты разъехались по своим делам: кто-то в предынфарктном состоянии, а у кого-то, наверное, и пульс не изменился.