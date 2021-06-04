Volkswagen представил свой самый доступный кроссовер Taos

В Москве прошла презентация самого компактного и доступного в России кроссовера Volkswagen - Taos. На нашем рынке модель представлена в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! - специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status и отличающееся ярким оранжевым декором.

Кроссовер получил два двигателя: атмосферный мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированный 150-сильный мотор в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

В списке доступных для модели опций заявлены интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с омывателем, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем.

Taos первым в российской линейке автомобилей Volkswagen получил принципиально новую мультимедийную систему Play на базе Android с дисплеем диагональю 10 дюймов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц отметил, что "Taos создан для людей, которые ценят яркую индивидуальность. В нем сочетаются современные тренды и традиционные преимущества марки Volkswagen".

К сожалению, цены на автомобиль объявлены не были. Компания озвучит их в ближайшее время.

Напомним, что выпуск Volkswagen Taos стартовал в Нижнем Новгороде 27 мая. Инвестиции в производство кроссовера составили 63 млн евро.