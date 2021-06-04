Володин посоветовал США не увлекаться "игрой в наперстки"

Комментируя выступление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил США не "играть в наперстки", а искать системный подход.

"В ходе разговора стало совершенно очевидно, насколько всех "достали" двойные стандарты, - отметил спикер, оценивая дискуссии на форуме. - Становится совершенно понятно - путь, который продвигают США, тупиковый. Разрушая ВТО, создавая напряжение в ООН, навязывая свой сланцевый газ европейским странам, они подменяют экономику политикой".

Вячеслав Володин констатировал, что необходимо искать системный подход, который принимается всеми. В том числе в решении вопросов экологии. "Президент правильно сказал, здесь необходимы правила…, - считает спикер. - Передергивать, делая то, что выгодно одним, чтобы создать проблемы другим, и на этом выиграть, недопустимо".

Он уверен, что от этого надо уходить. "Это какая-то игра в "наперстки", по-другому не назовешь, - - оценил Володин. - А играть в это - только разрушать себя и отношения. Поэтому хотелось бы посоветовать, особенно США, которые любят поиграть в "наперстки", не увлекаться".