Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

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С.Натанзон: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на Петербургском международном экономическом форуме.

Это первое глобальное мероприятие такого уровня, которое проходит в очной форме или в такой компилированной, как модно сейчас говорить, гибридной форме. В любом случае очень приятно снова увидеться. Я думаю, что накопилось довольно много тем для разговора, и очень надеюсь, что разговор сегодня получится интересный, откровенный и насыщенный.

Как всегда на таких встречах, у нас вначале будут выступления лидеров и после этого подискутируем.

Владимир Владимирович, прошу Вас, Вам первое слово.

В.Путин: Ваше высочество Эмир Тамим! Уважаемый господин Федеральный канцлер Курц! Дамы и господа! Дорогие друзья!

Приветствую всех участников и гостей XXIV Петербургского международного экономического форума.

Вы знаете, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас, в России, проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую. При этом мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников с учётом самых строгих санитарных требований.

Но, повторю, сам факт проведения столь представительного форума - это, безусловно, позитивный знак, ещё одно свидетельство того, что партнёрские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид.

Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о шести процентах роста, как вы знаете.

Здесь, конечно же, сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всём мире. Причём практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками.

Понятно, что у ведущих экономик ресурс и инструментарий для стимулирования деловой активности гораздо больше. Цифры говорят сами за себя: если в развитых странах в прошлом году увеличение дефицитов бюджетов в среднем составило 10 процентов ВВП, то в развивающихся - порядка пяти процентов. А мы знаем, что за счёт именно этих дефицитов в значительной мере финансируются и антикризисные решения. То, что эти решения есть, что они финансируются, - это, конечно, хорошо, это, безусловно, позитив, но, к сожалению, есть и негативные стороны.

В результате мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьёзные политические, экономические, социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности - уже говорил об этом в январе на экономическом форуме в Давосе.

Наглядный пример - борьба с эпидемией. До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты.

Однако что мы видим сейчас? По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16 процентов населения земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. В результате на сегодняшний день лишь около 10 процентов жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. И помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна.

К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу - так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе. Либо нет значительной помощи там, где она должна была бы быть, либо - что вообще абсурдно - действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся.

Продолжение следует.

Источник: kremlin.ru