Володин: Встреча Путина и Байдена сможет "остудить горячие головы"

Комментируя предстоящую встречу президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что диалог необходим. Он считает, что эта встреча в Женеве может "остудить" тех, кто призывает к несправедливым и агрессивным действиям в адрес РФ.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня.

Володин в эфире телеканала RT высказал мнение, что российский лидер "делает все для того, чтобы мир не скатился к хаосу, к большим проблемам и чтобы не происходили конфликты, перерастающие в большие проблемы для всего мира". "Поэтому считаем, что в этом, наверное, главное должно быть в разговоре", - добавил Володин, имея в виду общение с Байденом.

"Может быть, он остудит те горячие головы, которые в США за последнее время сделали много неправильного и несправедливого по отношению к другим странам", - сказал Володин про предстоящий диалог.

По его словам, ситуация, складывающаяся в мире в настоящее время, пугает многих из-за позиции США. Ведь рушится то, что ранее поддерживало международную стабильность, перечеркиваются правила международной торговли. "Поэтому такой разговор необходим, - резюмировал спикер. - И мы надеемся, что нашему президенту удастся сдержать гонку проблем, которые по вине США все больше и больше распространяются по миру".

"Больше всех страдает Европа, на самом деле, от действий США, - констатировал спикер. - Вот это мы должны признать. Она утратила свою субъектность".

При этом кризис отношений, по его мнению, в первую очередь сказался на европейских государствах, которые потеряли свой суверенитет - Чехии, Словакии, прибалтийских государствах, Польше. "А с другой стороны, от этого страдают и Германия, и Франция, и Италия, потому что США с ними особо не считаются, - продолжил Володин. - И это все вопросы, которые, возможно, будут в повестке дня".

В ходе интервью он также заявил, что укрепляющееся взаимодействие России и Китая не нравится руководству США - оборонная мощь и потенциал развития этих двух стран, конкуренция с ними в экономике вызывают у Вашингтона истерию.

"Поэтому попеременно - то атаки идут на Китай, то атаки идут на Россию, либо это все одновременно происходит", - пояснил Володин.

Он добавил, что никто не мешает строить такие же отношения с другими государствами и США, однако "они хотят всех обобрать для того, чтобы сохранить свою монополию".

Еще одна тема, связанная с действиями Вашингтона и его сателлитов, - вмешательство в российские выборы. Это будет, по-другому не сможет развиваться ситуация, считает спикер. "Сделают все для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивает свои позиции, укрепляет суверенитет", - добавил он.

Володин подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы выбор граждан России был защищен.