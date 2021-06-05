Bugatti построила финальную версию модели стоимостью 1 млрд рублей

Компания Bugatti представила финальный вариант гиперкара La Voiture Noire ("Черный автомобиль"). Впервые макет Bugatti La Voiture Noire был продемонстрирован в 2019 году. Все это время машину дорабатывали. К примеру, проводились доводка агрегатов и настройка систем.

Купе, изготовленное в честь 110-летнего юбилея французского автопроизводителя, посвятили классической модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска. Теперь компания завершила специальный проект в виде Bugatti La Voiture Noire.

Уникальный гиперкар, окрашенный в черный цвет, готов к передаче заказчику. Автомобиль обошелся покупателю в 11 млн евро, что соответствует 976 300 000 рублей по актуальному курсу. С учетом налогов купе изначально оценивалось в 16 500 000 евро (примерно 1 464 450 000 рублей). Окончательная версия La Voiture Noire построена на платформе Chiron. Новая модель получила оригинальную переднюю часть кузова, иную корму с шестью выхлопными патрубками, увеличенную колесную базу, другое подъемное антикрыло, "фасеточные" ходовые огни, салон из коричневой кожи с деревянными и алюминиевыми вставками.

Bugatti La Voiture Noire оснащается 1500-сильным 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами (1600 Нм). Динамика разгона неизвестна. При этом Bugatti Chiron набирает первую "сотню" всего за 2,5 с. Максимальная скорость ограничивается 420 км/ч.