Что делать, если опоздал с регистрацией автомобиля в ГИБДД

Владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для внесения изменений в регистрационные данные ТС в связи со сменой его владельца в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца.

Проще говоря, у нового собственника автомобиля есть ровно 10 дней для того, чтобы поставить его на учет. Но что делать, если вы не укладываетесь в отведенный срок?

Ведь новый владелец может, к примеру, заболеть, у него могут возникнуть неотложные дела или служебная командировка. В конце концов, регистрация машины может застопориться из-за проблем с прохождением технического осмотра.

Сначала разберемся, чем грозит новому владельцу промедление с регистрацией ТС. В соответствии со статьей 19.22 КоАП РФ нарушение правил государственной регистрации влечет наложение административного штрафа на частных лиц в размере от 1500 до 2000 рублей. Эти санкции будут автоматически наложены на "опоздавшего", когда он наконец появится в ГИБДД.

Плюс к тому, ему может выписать штраф инспектор ГИБДД после рутинной проверки документов на дороге. Наказание за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, - от 500 до 800 рублей (статья 12.1 КоАП).

Однако, во-первых, обратите внимание, что этот штраф может быть оплачен со скидкой 50%. И еще одна важная деталь - если отвезти автомобиль на регистрацию в ГИБДД на эвакуаторе, то штрафа не будет. Кроме того, следует знать, что, согласно той же статье 19.22 КоАП РФ, предусматривается лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф в размере уже 5 000 рублей, если вас остановят за езду на незарегистрированной машине вторично.

Так как же можно избежать, казалось бы, гарантированных штрафов? Как вариант, можно начать процесс постановки на учет через портал Госуслуги на девятый или даже десятый день из отведенных на проведение регистрации. Вероятнее всего, записаться онлайн на ближайшие дни у вас не получится, поскольку все временные слоты, как правило, будут выбраны.

Тем не менее, зафиксируйте любую удаленную дату, и у вас на руках окажется документ (например, распечатка о электронной записи в ГИБДД), который вы сможете предъявить сотрудникам ГИБДД. Формально, вы не нарушаете закон. Ведь автовладелец в течение 10 дней с момента заключения ДКП обязан "обратиться с заявлением". Что собственно вы и сделали через интернет-портал.

Еще один легальный вариант избежать санкций - перезаключить договор с покупателем, обновив даты сделки по купле-продаже. Тут, впрочем, многое будет зависеть от желания продавца. Однако если это ваш друг или родственник, то составить договор о купле-продаже с более поздними датами не составит проблем.

Наконец, как известно, существует срок давности по штрафу за просрочку регистрации автомобиля, это еще одна возможность избежать санкций.

В настоящее время срок давности за несвоевременную постановку машины на учет составляет 2 месяца (статья 4.5 КоАП РФ). В соответствии с постановлением Верховного суда N 31-АД15-4 нарушение сроков регистрации не является, выражаясь юридическим языком, длящимся.

Иными словами, водитель получит штраф за нарушение сроков регистрации только в том случае, если он обратится в ГИБДД позже, чем через 10 дней с момента покупки, и раньше, чем через 2 месяца и 10 дней с момента покупки. То есть, если с момента получения права собственности на автомобиль пройдут 2 месяца и 11 дней, штраф уже не сможет быть наложен.

Кстати, поводом для такого разъяснения Верховного Суда РФ стало конкретное разбирательство по делу жителя Новочебоксарска, который приобрел автомобиль 25 июля 2013 года и отправился регистрировать его лишь весной 2014 года. В органах ГИБДД на владельца был составлен протокол за несвоевременную регистрацию и суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Однако Верховный суд РФ опротестовал это решение, и это дело стало прецедентом.