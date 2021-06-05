Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.06.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Дальнейшая судьба бедствующего SsangYong прояснится в июле

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба SsangYong Фото: Пресс-служба SsangYong
Фото: Пресс-служба SsangYong

План продажи активов бедствующего корейского автопроизводителя SsangYong Motor объявят в июле, тогда же компания обнародует новую программу собственной реструктуризации.

Фото: Пресс-служба Dongfeng.
Китайский бренд привез в Россию старый кроссовер по нереальной цене

Владевшая "СсангЙонгом" с 2010 года индийская компания Mahindra & Mahindra решила полностью выйти из состава корейской фирмы, сообщает The Economic Times. В SsangYong надеются до октября 2021 года найти себе нового стратегического инвестора.

Корейскому автопроизводителю в поиске спасителя помогает аудиторская фирма Ernst & Young Hanyoung.

Пока к SsangYong проявляют внимание только две компании - это американский дилерский холдинг HAAH Automotive и корейский производитель электробусов Edison Motors. HAAH еще в 2020 году предложила за 51% акций SsangYong Motor 250 млн долларов.

Напомним, в декабре 2020 года SsangYong Motor подала заявление о собственном банкротстве, поскольку не смогла покрыть срочные долги на сумму 148 млн долларов.

#SsangYong