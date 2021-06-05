Дальнейшая судьба бедствующего SsangYong прояснится в июле

План продажи активов бедствующего корейского автопроизводителя SsangYong Motor объявят в июле, тогда же компания обнародует новую программу собственной реструктуризации.

Владевшая "СсангЙонгом" с 2010 года индийская компания Mahindra & Mahindra решила полностью выйти из состава корейской фирмы, сообщает The Economic Times. В SsangYong надеются до октября 2021 года найти себе нового стратегического инвестора.

Корейскому автопроизводителю в поиске спасителя помогает аудиторская фирма Ernst & Young Hanyoung.

Пока к SsangYong проявляют внимание только две компании - это американский дилерский холдинг HAAH Automotive и корейский производитель электробусов Edison Motors. HAAH еще в 2020 году предложила за 51% акций SsangYong Motor 250 млн долларов.

Напомним, в декабре 2020 года SsangYong Motor подала заявление о собственном банкротстве, поскольку не смогла покрыть срочные долги на сумму 148 млн долларов.