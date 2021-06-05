Новости

Кудрин предложил сократить число праздничных дней в России 07:23
В Москву придет сезон дождей 07:19
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 07:10
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 07:00
Эксперт назвал способ придумать надежный пароль для аккаунта 06:48
Трамп назвал "интересной" идею стать спикером палаты представителей 06:40
Бразилия одобрила применение вакцины "Спутник V" 05:49
Путин назвал условие для более свободного выезда россиян за границу 05:35
В России вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи 05:13
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России 04:44
Вильфанд: Сезон смерчей в Черном море начался раньше на три месяца 04:36
Около 300 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами на Западном берегу 04:22
Пушков после слов Путина про "СП-2" посоветовал Киеву и Варшаве "сушить весла" 03:43
Мурашко назвал неплохими темпы вакцинации от COVID-19 в России 03:35
Вильфанд назвал минувший май одним из самых теплых в истории 02:59
Глава OMV рассказал о строительстве второй ветки "Северного потока-2" 02:55
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года 02:03
Путин назвал главную проблему империй и сравнил путь США и СССР 01:40
Песков заявил о льготах на прививку от COVID-19 в РФ для граждан из ряда стран 01:35
Какие автомобили покупали россияне в мае: сенсация в сегменте SUV 01:32
Путин и Байден не будут говорить по телефону перед саммитом 01:14
Путин призвал США научиться уважать интересы России 01:12
Путин: Россия не будет отказываться от доллара 01:03
Путин рассказал о работе оппозиции в России 00:42
Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новым оружием 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
05.06.2021 06:48
Рубрика: Digital

Эксперт назвал способ придумать надежный пароль для аккаунта

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россиянам напомнили о необходимости использовать для соцсетей и электронной почты длинные и сложные пароли, чтобы злоумышленники не смоли похитить личные данные. Эксперты советуют придумывать слова и выражения, которые вы не забудете, при этом часть букв менять на цифры и символы.

Фото: pixabay.com
Специалист рассказал, почему нельзя хранить свои пароли в браузере

"С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. И тогда - все", - говорит член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Но выход есть. Используйте фразу, которая вам хорошо известна. Например, такую: "Куда иду я с Пятачком - большой-большой секрет". А затем букву "о" меняем на ноль, а букву "а" на символ "@". В конце можно еще восклицательный знак поставить, объяснил в эфире радио Sputnik Ющук. По его словам вскрыть такой пароль методом подбора практически невозможно.

Digital Интернет

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин назвал условие для более свободного выезда россиян за границу
Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все
Мурашко назвал неплохими темпы вакцинации от COVID-19 в России
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года