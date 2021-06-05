Эксперт назвал способ придумать надежный пароль для аккаунта

Россиянам напомнили о необходимости использовать для соцсетей и электронной почты длинные и сложные пароли, чтобы злоумышленники не смоли похитить личные данные. Эксперты советуют придумывать слова и выражения, которые вы не забудете, при этом часть букв менять на цифры и символы.

"С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете. И тогда - все", - говорит член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Но выход есть. Используйте фразу, которая вам хорошо известна. Например, такую: "Куда иду я с Пятачком - большой-большой секрет". А затем букву "о" меняем на ноль, а букву "а" на символ "@". В конце можно еще восклицательный знак поставить, объяснил в эфире радио Sputnik Ющук. По его словам вскрыть такой пароль методом подбора практически невозможно.