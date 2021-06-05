Мясников предупредил о смертельной опасности больных зубов

Стоматологические проблемы чреваты не только потерей зубов и болью, но и опасными болезнями, рассказал доктор Александр Мясников.

Бактерии, которые живут в кариозных полостях, больных деснах и между зубами, могут привести к целому букету заболеваний. В частности, они опасны для здоровья сердца.

"Сегодня знаем: проблемы с сердцем - не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", - говорит Мясников.

Из-за несвоевременного лечения зубов может серьезно пострадать пищеварительная система. Как рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1", в частности, бактерии, связанные с пародонтитом - то есть, заболеванием десен, провоцируют развитие рака поджелудочной железы и других онкологических заболеваний ЖКТ. Да и в целом наличие воспалительного процесса негативно влияет на организм.

Доктор советует посещать стоматолога раз в полгода, и следить за молочными зубами у детей, так как проблемы с ними тоже могут вызывать инфекции в ротовой полости.

Ранее Мясников дал советы, которые помогут сохранить здоровье в отпуске.