От каких проектов "Нивы" отказался АвтоВАЗ

АвтоВАЗ вел разработку "Нивы" третьего поколения еще в 2007-2015 гг., об этом сообщает Drom.

По данным ресурса, изначально работы в этом направлении инициировал тогдашний главный конструктор автогиганта Владимир Губа.

Предполагалось создание семейства из трех- и пятидверной модификаций, причем на новой платформе собственной конструкции АвтоВАЗа. "Пятидверка" должна была иметь колесную базу 2550 мм - на 100 мм больше, чем у Chevrolet Niva (ныне Niva Travel).

Планировалось сохранить продольную компоновку двигателя и постоянный полный привод. В качестве базового мотора рассматривали 1,8-литровый бензиновый агрегат ВАЗ-21174 - это адаптированный под продольную установку вариант "переднеприводного" ВАЗ-21179, который сейчас устанавливают на Lada Vesta. Коробку передач хотели взять либо от нынешней "Нивы" (но в модернизированном виде), либо создать новую на основе КП от переднеприводных Lada. В шасси рассчитывали применить усиленный нивовский задний мост (с четырьмя сателлитами).

Рассматривались несколько вариантов раздаточной коробки - с шестеренчатой, цепной или планетарной передачей. Был разработан новый кузов с дизайном в актуальном на тот момент стиле - построили два макетных образца, которые до сих пор хранятся в глубинах НТЦ АвтоВАЗа.

По состоянию на 2011-2013 гг., бизнес-план на "Ниву" нового поколения предусматривал инвестиции в размере 300 млн долларов и объем выпуска автомобилей в количестве 60 000 штук в год. Однако к началу 2015 года тогдашний глава АвтоВАЗа Бу Андерссон решил приостановить проект из-за неочевидности перспектив собственной платформы. В дальнейшем основной владелец АвтоВАЗа - французская Renault - постановила использовать для следующей "Нивы" шасси Renault Duster с поперечным расположением мотора.

В настоящее время АвтоВАЗ создает Lada Niva-3 на базе Renault-Nissan CMF-B, т.е. машина будет унифицирована по шасси с Duster второго поколения. Согласно последней версии стратегического плана Renault, новая "Нива" пойдет в производство в 2023 году, она будет выпускаться в стандартной и удлиненной версиях.

В феврале 2021 года новый глава Renault Лука де Мео заявил, что новая "Нива" будет позиционироваться как настоящий внедорожник и станет глобальным продуктом, который помимо СНГ планируют активно продвигать в Евросоюзе и Латинской Америке.