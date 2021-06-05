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05.06.2021 10:30
Рубрика: Легковые авто

Пять способов победить жару в автомобиле без кондиционера

Текст: Борис Захаров
По ряду причин водителям приходится ездить в жару без кондиционера. К примеру, охладитель воздуха может выйти из строя или вовсе не входить в комплектацию автомобиля. Или как вариант, отключая "кондей", водитель стремится сэкономить топливо. Рассказываем об основных способах победить жару, не задействуя кондиционер или климат-контроль.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Открыть окна

Езда с открытыми окнами - хорошо известный способ компенсировать систему кондиционирования. Понятно, что чем выше будет скорость, тем активнее будет охлаждаться салон и тем большим будет расход топлива.

Фото: Пресс-служба Dongfeng.
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Кроме того, гарантированно увеличивается уровень шума в салоне, а выхлоп, пыльца, пыль, пух, насекомые и прочие внешние загрязнители будут направляться, минуя воздушный фильтр, напрямую в ваши легкие. Более того, пыль, насекомые или песок могут попасть в глаза водителю, помешав ему вовремя среагировать на дорожную ситуацию.

Плюс к тому, из-за сквозняков, возникающих при езде с открытыми окнами, водителю и пассажирам может продуть голову, шею и уши. Как было ни было, если кондиционер сломан, а вы находитесь в салоне один или вдвоем, приоткрывайте одно из задних стекол - поток будет уходить в тыльную часть салона и возвращаться "отраженным" - так вы минимизируете риски заболеть и получить в глаза струю воздуха с песком или пылью. Имеет смысл также открывать окна для проветривания по диагонали от водителя к пассажирам.

Не давайте машине нагреться

Не работает кондиционер - позаботьтесь о том, чтобы ваша машина не стояла на жаре. Ищите места парковки под деревьями или в тени домов. Имеет смысл также закрывать припаркованное авто чехлом.

Фото: РИА Новости
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Наконец, можно воспользоваться специальной термопленкой для стекол. Атермальная пленка представляет из себя разновидность тонировки и состоит из нескольких слоев, в том числе адгезионного слоя с ультрафиолетовой защитой и металлизированного слоя для поглощения инфракрасных лучей.

В отличие от стандартной тонировки атермальная не так сильно блокирует солнечный свет. Соответственно, качественные атермальные пленки не подпадают под ограничения и запреты. Напомним, что по Техническому регламенту светопропускание лобового и передних стекол не должно быть менее 70%. Можно использовать также и классическую автомобильную тонировку. Она тоже задерживает проникновение в салон прямых солнечных лучей, рассеивая их.

Используйте дополнительный вентилятор

Вентилятор, который работает от солнечных батарей или бортовой розетки, вполне может решить проблему охлаждения салона хотя бы отчасти.

Фото: www.ulyanovsk.sledcom.ru
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Если приоткрыть окна на непродолжительное время, дополнительный "ветродуй" поможет быстрее выгнать горячий воздух из нагревшейся машины.

Кстати, в продаже сегодня множество моделей 12-вольтных вентиляторов, которые подключаются к розеткам на 12 В и даже USB-слотам. Как правило, такие девайсы крепятся на солнцезащитный козырек, лобовое стекло, зеркало заднего вида или устанавливаются на панель приборов. Можно приобрести также и портативные кондиционеры, работающие от прикуривателя. Такие устройства состоят из вентилятора, который гонит воздух через влажный внутренний фильтр.

Меры самопомощи

Водители, много ездившие на автомобиле без кондиционера в жару, знают о таком полезном подспорье, как влажное полотенце. Его можно повесить на шею или на дефлекторы отопителя, переведенные в режим подачи холодного воздуха. Правда, охлаждающий эффект будет краткосрочным.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В сильную жару полотенце высохнет достаточно быстро, и его придется регулярно смачивать. При езде в жару без кондиционера рекомендуется также использовать светлую одежду, шорты и футболку.

Чтобы легче перенести высокую температуру в салоне, имеет смысл также разуться или переобуться в шлепанцы. Ведь не секрет, что ступни отдают много тепла и таким образом охлаждают тело. Многие бывалые водители рекомендуют также регулярно смачивать волосы и ушные раковины водой.

Народные средства

В Сети можно набрести на массу "дельных" советов, типа такого - используйте пластиковые бутылки со льдом, крупные куски льда в различных емкостях и охлаждающие элементы для термосумок.

Фото: Михаил Азнавуров
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Такие охладители рекомендуется уложить на переднюю панель и включить штатный вентилятор. Фактически такой способ охлаждения салона не будет слишком эффективным, а при резком торможении вся эта "хладобатарея" может залететь под педальный узел, что чревато аварией.

Но за неимением кондиционера будет не лишним взять в машину бутылку холодной воды и тряпку и время от времени протирать руль, сидения и другие элементы салона, особенно если они выполнены из кожи или кожзама.

Вода будет испаряться, и температура облицовочных поверхностей снизится на 5-10 градусов. Отметим, что не следует использовать для охлаждения салона сухой лед. В процессе сублимации он вытесняет кислород, и это может стать причиной удушья.