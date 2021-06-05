Пять способов победить жару в автомобиле без кондиционера

По ряду причин водителям приходится ездить в жару без кондиционера. К примеру, охладитель воздуха может выйти из строя или вовсе не входить в комплектацию автомобиля. Или как вариант, отключая "кондей", водитель стремится сэкономить топливо. Рассказываем об основных способах победить жару, не задействуя кондиционер или климат-контроль.

Открыть окна

Езда с открытыми окнами - хорошо известный способ компенсировать систему кондиционирования. Понятно, что чем выше будет скорость, тем активнее будет охлаждаться салон и тем большим будет расход топлива.

Кроме того, гарантированно увеличивается уровень шума в салоне, а выхлоп, пыльца, пыль, пух, насекомые и прочие внешние загрязнители будут направляться, минуя воздушный фильтр, напрямую в ваши легкие. Более того, пыль, насекомые или песок могут попасть в глаза водителю, помешав ему вовремя среагировать на дорожную ситуацию.

Плюс к тому, из-за сквозняков, возникающих при езде с открытыми окнами, водителю и пассажирам может продуть голову, шею и уши. Как было ни было, если кондиционер сломан, а вы находитесь в салоне один или вдвоем, приоткрывайте одно из задних стекол - поток будет уходить в тыльную часть салона и возвращаться "отраженным" - так вы минимизируете риски заболеть и получить в глаза струю воздуха с песком или пылью. Имеет смысл также открывать окна для проветривания по диагонали от водителя к пассажирам.

Не давайте машине нагреться

Не работает кондиционер - позаботьтесь о том, чтобы ваша машина не стояла на жаре. Ищите места парковки под деревьями или в тени домов. Имеет смысл также закрывать припаркованное авто чехлом.

Наконец, можно воспользоваться специальной термопленкой для стекол. Атермальная пленка представляет из себя разновидность тонировки и состоит из нескольких слоев, в том числе адгезионного слоя с ультрафиолетовой защитой и металлизированного слоя для поглощения инфракрасных лучей.

В отличие от стандартной тонировки атермальная не так сильно блокирует солнечный свет. Соответственно, качественные атермальные пленки не подпадают под ограничения и запреты. Напомним, что по Техническому регламенту светопропускание лобового и передних стекол не должно быть менее 70%. Можно использовать также и классическую автомобильную тонировку. Она тоже задерживает проникновение в салон прямых солнечных лучей, рассеивая их.

Используйте дополнительный вентилятор

Вентилятор, который работает от солнечных батарей или бортовой розетки, вполне может решить проблему охлаждения салона хотя бы отчасти.

Если приоткрыть окна на непродолжительное время, дополнительный "ветродуй" поможет быстрее выгнать горячий воздух из нагревшейся машины.

Кстати, в продаже сегодня множество моделей 12-вольтных вентиляторов, которые подключаются к розеткам на 12 В и даже USB-слотам. Как правило, такие девайсы крепятся на солнцезащитный козырек, лобовое стекло, зеркало заднего вида или устанавливаются на панель приборов. Можно приобрести также и портативные кондиционеры, работающие от прикуривателя. Такие устройства состоят из вентилятора, который гонит воздух через влажный внутренний фильтр.

Меры самопомощи

Водители, много ездившие на автомобиле без кондиционера в жару, знают о таком полезном подспорье, как влажное полотенце. Его можно повесить на шею или на дефлекторы отопителя, переведенные в режим подачи холодного воздуха. Правда, охлаждающий эффект будет краткосрочным.

В сильную жару полотенце высохнет достаточно быстро, и его придется регулярно смачивать. При езде в жару без кондиционера рекомендуется также использовать светлую одежду, шорты и футболку.

Чтобы легче перенести высокую температуру в салоне, имеет смысл также разуться или переобуться в шлепанцы. Ведь не секрет, что ступни отдают много тепла и таким образом охлаждают тело. Многие бывалые водители рекомендуют также регулярно смачивать волосы и ушные раковины водой.

Народные средства

В Сети можно набрести на массу "дельных" советов, типа такого - используйте пластиковые бутылки со льдом, крупные куски льда в различных емкостях и охлаждающие элементы для термосумок.

Такие охладители рекомендуется уложить на переднюю панель и включить штатный вентилятор. Фактически такой способ охлаждения салона не будет слишком эффективным, а при резком торможении вся эта "хладобатарея" может залететь под педальный узел, что чревато аварией.

Но за неимением кондиционера будет не лишним взять в машину бутылку холодной воды и тряпку и время от времени протирать руль, сидения и другие элементы салона, особенно если они выполнены из кожи или кожзама.

Вода будет испаряться, и температура облицовочных поверхностей снизится на 5-10 градусов. Отметим, что не следует использовать для охлаждения салона сухой лед. В процессе сублимации он вытесняет кислород, и это может стать причиной удушья.