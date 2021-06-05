Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили

Относительно свежие автомобили с порогами, которые прогнили практически насквозь, - не редкость на наших дорогах. Разбираемся, почему так произошло и что предпринять, чтобы такого не случилось с вашей машиной.

Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.

Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования "рыжиков" может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.

Правда, внешняя обработка - это лишь программа минимум. Дело в том, что пороги даже активнее гниют не снаружи, а изнутри из-за конденсата, влаги, реагентов и дорожной грязи, которая скапливается во внутренних полостях. Именно поэтому опытные водители регулярно промывают дренажные отверстия на мойках или самостоятельно, чтобы выбить из полостей песок, землю и прочие загрязнители. Если игнорировать такие "ванны", грязь внутри порогов спрессовываются в плотные слои и забивает дренажи, и эти "пробки" уже никаким "Керхером" не возьмешь.

Существует также хорошо известный "дедовский" способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или "пушечное сало". Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.

Не будет лишним после такой проливки проехать на автомобиле несколько километров, стараясь направить машину на крутые подъемы и спуски, чтобы антикор растекся по всей поверхности полостей. Наконец, примерно через полтора месяца дренажи нужно обязательно прочистить, чтобы сохранить канал отвода влаги из полости порогов.

Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.

Еще один сильный "ускоритель" гниения - повреждения порогов в результате мелких ДТП. Замятые и пробитые пороги в условиях плотного трафика и тесных дворов - далеко не редкость. Повредить порог вполне можно даже, если просто неправильно подставить домкрат при смене колеса.

Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.

Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать "малой кровью" при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.

Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.