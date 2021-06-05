Под Азовским морем нашли запасы пресной воды

Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.

Использование пресной воды из-под Азовского моря - один из вариантов решения проблемы водоснабжения Крыма. Ранее Хуснуллин заявил, что Россия решит этот вопрос без участия Украины.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.