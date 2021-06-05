Пушков после слов Путина про "СП-2" посоветовал Киеву и Варшаве "сушить весла"

Украина и Польша проиграли схватку вокруг строительства "Северного потока-2". Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что полностью завершена укладка первой нитки "Северного потока-2". Сенатор подчеркнул, что проект уже не остановить, "в Киеве и Варшаве могут сушить весла". Игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна, написал Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор также заявил об отчаянии, бешенстве и трауре в Польше, Литве и на Украине. По мнению Пушкова, теперь в столицах этих стран дружно предаются скорби, осуждают США и "вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться".

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что работа по прокладке труб первой ветки "Северного потока-2" завершена, "Газпром" готов к заполнению трубопровода. Как и "Северный поток-1", газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному энергоснабжению потребителей, заверил Путин.