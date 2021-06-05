Вильфанд назвал минувший май одним из самых теплых в истории

Прошедший май был в России теплее обычного, но температурные рекорды прошлого года все же не побил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. В пределах климатической нормы погода была на Сахалине, в Псковской и Амурская областях, Забайкальском крае.

А вот в Поволжье май 2021 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Жарко было на Урале, в Якутии и Красноярском крае. Благодаря мощному антициклону сухой и хорошо прогретый воздух поступал из Средней Азии во многие районы Западной Сибири. "Еще в Арктике - там тоже до 6 градусов аномалии были", - добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве 18 мая был побит температурный рекорд столетней давности. В полдень столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до отметки 29,2 градуса. Как отметили метеорологи, в 1897 году в столице было максимум 29,1 градуса.